Have a nice Death ab sofort für PC und Switch erhältlich

Gearbox Publishing und Magic Design Studios veröffentlichten – wie geplant – Have a Nice Death auf Nintendo Switch und PC (Steam und Steam Deck). Das schaurig-charmante 2D-Action-Roguelike ist ab sofort zum Preis von 24,99 € erhältlich.

Early Access verlassen

Nach einem erfolgreichen Jahr im Early Access auf Steam ist es Zeit für Millionen Sterbliche auf der ganzen Welt, ihren Umhang anzuziehen und ihre Sense zu ergreifen, wenn sie die Rolle des Todes übernehmen, dem CEO von Death Incorporated. Mit der vollständigen Veröffentlichung können Spieler*innen acht prozedural generierte Abteilungen (Welten) erkunden, wo sie auf unvergessliche Charaktere treffen und über 70 Waffen und Zauber nutzen können, um Death Inc. wieder in Ordnung zu bringen.

Was erwartet euch?

Für neue Rekrut:innen von Death Inc., die eine Auffrischung zum Spiel brauchen, Have a Nice Death ist ein entzückend finsteres Roguelike-Abenteuer, in dem man die Rolle des Todes übernimmt, Leiter der Unterweltorganisation, die für die Bearbeitung von Seelen im Jenseits verantwortlich ist. Als oberster Firmenleiter erkunden Spieler die schaurig-charmanten, prozedural generierten Abteilungen des Firmenhauptsitzes, um die abtrünnigen Mitarbeiter zu fassen und zu rehabilitieren, die den Firmenvorsatz ignoriert und viel zu viele Seelen von der Erde geschnappt haben.

Die Abteilungschefs – auch bekannt als Plagegeister – und ihre Lakaien unter Kontrolle zu bekommen, ist allerdings eine schwierige Aufgabe, die mehrere Anläufe benötigen wird. Zum Glück steht den Spielern ein Arsenal von über 70 Waffen, Zaubern und mächtigen Aufwertungen zur Verfügung, um die Arbeit zu erledigen und ihnen zu zeigen, wer der Chef ist!