Hasbro Pulse ab sofort in Österreich verfügbar

Der Entertainmentanbieter Hasbro startet die erfolgreiche Online-Plattform für Fans und Sammler:innen, die bisher lediglich Verbrauchern:innen in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland zur Verfügung stand, nun offiziell in Österreich, Frankreich, Italien und Spanien. Hasbro Pulse bietet euch einen exklusiven Zugang zu Hasbro-Produktangeboten, Neuigkeiten und Erlebnissen, kultigen Hasbro Marken wie G.I. JOE, Power Rangers, Transformers und Avalon Hill sowie zu den führenden Partnermarken Fortnite und Ghostbusters als auch erstklassigen Markenkooperationen einschließlich Star Wars und MARVEL.

Ab sofort ist die europäische Website online. Hasbro Pulse bietet nun also auch österreichischen, französischen, italienischen und spanischen Fans einen besonderen Zugang zu den auf Sammler:innen ausgerichteten Marken von Hasbro. In den kommenden Monaten soll die Einführung in weitere europäische Märkte folgen.

„Auf diese Ankündigung haben wir lange hingearbeitet und es freut uns sehr, Hasbro Pulse weiteren europäischen Märkten zugänglich zu machen“, so Alex Shropshire, Regional Commercial Manager bei Hasbro für Hasbro Pulse Europe. „Die Leidenschaft, die unsere Fans den Marken von Hasbro entgegenbringen, ist einzigartig. Unsere Angebote nun auch den Fans in Österreich, Frankreich, Italien und Spanien zugänglich machen zu können, ist fantastisch. Wir arbeiten zielstrebig daran, Hasbro Pulse auf weitere Märkte auszubauen und freuen uns darauf, zukünftig weitere Ankündigungen machen zu können.“

Zum ersten Mal überhaupt werden Fans in Österreich, Frankreich, Italien und Spanien dazu eingeladen, an der dritten Hasbro Pulse Con teilzunehmen, welche den Fans vom 30. September bis zum 1. Oktober 2022 einzigartige Erlebnisse verspricht. Die kultigen Marken werden gefeiert durch die Teilnahme an Brand Panels, exklusive Veröffentlichungen von Produkten und Inhalten, Auftritte von Berühmtheiten, Musik von DJ Amen, exklusive Möglichkeiten für Pulse Premium-Mitglieder, interaktive Möglichkeiten für Fans und vieles mehr. Die Hasbro Pulse Con wird exklusiv als Livestream auf dem YouTube-Kanal von Hasbro Pulse übertragen.

Ebenso wie Hasbro Pulse in den USA, Kanada und Großbritannien informiert Hasbro Pulse EU (einschließlich des bereits veröffentlichten Hasbro Pluse Deutschland) seine Community über aufregende Produktneuheiten und Programme speziell für die Sammler-Community wie beispielsweise die Möglichkeit, Produkte vor allen andern zu bestellen. Darüber hinaus erhalten sie u. a. exklusive Einblicke hinter die Kulissen und dürfen sich auf spannende fanorientiere Events freuen.

Europäische Fans haben nun auf der neu gelaunchten Webseite die Gelegenheit, HasLab-Artikel zu unterstützen und zu erwerben. HasLab ist eine Crowdfunding-Plattform und darauf ausgerichtet, Wunschprodukte für die Fans zu realisieren. Mit Hilfe der Fans, die das Projekt unterstützen, sollen besonders begehrte Produkte in verschiedenen Preisklassen und Größenordnungen hergestellt werden.

Noch bis zum 1. November 2022 haben Fans die Möglichkeit, das aktuelle MARVEL Produkt mit ihrer Vorbestellung zu finanzieren. MARVEL Legends feiert den 50. Jahrestag der Ghost Rider-Saga mit einem neuen HasLab-Projekt: Robbie Reyes Ghost Rider and the Engine of Vengeance! Hier wird ein völlig neuer Ghost Rider zum Leben erweckt, mitsamt einer Maschine, die keiner der bisherigen ähnelt.

Mehr Fans in Europa können außerdem Teil von Hasbro Pulse Premium werden – dem ultimativen Status-Upgrade, das Mitgliedern exklusive Vorteile zugesteht, einschließlich kostenlosem Versand, frühem Zugang zu Produktneuerscheinungen und mehr.