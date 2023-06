Hasbro bringt Transformers: Aufstieg der Bestien Actionfiguren in den Handel

Ergänzend zum Kinostart von Transformers: Aufstieg der Bestien bietet der Spielwarenanbieter Hasbro großen und kleinen Fans die Möglichkeit, die epische Allianz der klassischen Transformers Roboter mit den Bestien nachzuspielen. Mit den zahlreichen, sich verwandelnden Produkten von Hasbro können Kinder die Welt der Transformers zum Leben erwecken. Einer Fortsetzung zu Hause steht somit nichts mehr im Wege.

Eine völlig neue Ära wird mit den Bestien eingeläutet: Für die spielerische Fortsetzung der actionreichen und spannenden Abenteuer der Transformers auf der Leinwand bietet Hasbro zahlreiche Roboter und Bestien, die vom aktuellen Kinofilm inspiriert sind. Mit dem neuen Beast Alliance Spielzeug können Roboter mit Ausrüstungsgegenständen in Form von Bestien kombiniert werden, um so die ultimative Allianz der Bestien zu erschaffen.

Die Battle Masters Figuren lassen sich von einer Bestie in einen Ausrüstungsgegenstand und wieder zurückverwandeln. Im Ausrüstungs-Modus können die Figuren an anderen Beast Alliance Transformers Figuren befestigt werden. Die 7,5 cm großen Figuren gibt es in den Charakteren Rhinox, Cheetor, Skullcruncher und Optimus Primal.

Die 11 cm großen Battle Changers Mirage, Rhinox und Optimus Prime lassen sich vom Roboter in den Zweitmodus verwandeln. Die Figuren können mit Bestien Battle Masters und Bestien-Rüstungsspielzeug ausgerüstet werden.

Die Beast Weaponizer Multipacks enthalten eine Battle Changers Figur und ein Battle Masters Spielzeug, welches in einen Ausrüstungsgegenstand verwandelt werden kann, um die Changers Figur damit auszurüsten. Einige Kombinationen sind nur in Beast Weaponizer 2er-Packs zu finden! Erhältlich sind Optimus Primal und Arrowstripe, Optimus Prime und Chaindaw sowie Wheeljeck und Rhinox.

Beast Combiner Multipack Arcee und Silverfang sowie Optimus Primal und Scullcruncher bestehen aus je zwei Battle Changer Figuren, die miteinander kombiniert werden können. Die Bestie kann in den Rüstungs-Modus verwandelt und die Battle Changers Figur damit ausgestattet werden.