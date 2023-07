Harman Kardon stellt am Montreux Jazz Festival neue Premium-Lautsprecher vor

Im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums der Marke Harman Kardon blickt Harman International auf die Meilensteine der Marke zurück und gibt einen Ausblick auf neue Produkte und Technologien. Auf dem Montreux Jazz Festival stellt HARMAN drei neue Premium-Lautsprecher vor.

Harman Kardon Luna

Harman Kardon präsentiert mit dem Harman Kardon Luna einen kompakten Premium- Lautsprecher mit dynamischem Klang und kräftigen Bässen. Der portable Neuzugang begeistert durch sein elegantes Design, hochwertige Materialien und die unverwechselbare Audioqualität, für welche die Marke bekannt ist.

Harman Kardon Go + Play 3

Der Harman Kardon Go + Play 3 Bluetooth-Lautsprecher kombiniert hochwertige Handwerkskunst mit herausragender Audioqualität. Mit dem innen und außen neu gestalteten Lautsprecher hebt HARMAN die renommierte Go + Play-Reihe auf ein neues Level und bietet ein unvergleichliches Home-Audio-Erlebnis mit kraftvollem und raumfüllendem Klang.

Harman Kardon Aura Studio 3

Mit dem Harman Kardon Aura Studio 4 stellt HARMAN einen neuen Bluetooth- Lautsprecher für den Heimgebrauch vor. Als Mitglied der ikonischen Harman Kardon Aura Studio-Serie vereint das neue Schmuckstück außergewöhnliche und exquisite Klangqualität mit einem einzigartigen Design und wird mit seinem fesselnden Lichtspiel zum Blickfang in jedem zuhause.

70-jähriges Jubiläum der Marke Harman Kardon

HARMAN International, ein Unternehmen das sich auf vernetzte Produkte und Technologien für die Automobil-, Verbraucher- und Unternehmensmärkte konzentriert, ist stolz darauf, das 70-jährige Bestehen von Harman Kardon zu feiern. Die Audiomarke steht für eine umfangreiche Tradition und hat sich zu einem Synonym für akustische und ästhetische Spitzenleistungen entwickelt. Über 70 Jahre hinweg hat Harman Kardon Form und Funktion miteinander verschmolzen, indem wunderschöne und preisgekrönte Designs mit vielschichtiger Akustiktechnologie kombiniert wurden. Mit diesem Ansatz wurde jedem Moment neue Tiefe und Dimension verliehen und so das Alltägliche in etwas Außergewöhnliches verwandelt. Die Geschichte von Harman Kardon ist auch eine Geschichte wegweisender Innovationen, denn viele Technologien der Marke sind zu Standards in der Audioindustrie geworden.