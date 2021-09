Handgezeichnetes Adventure Children of Silentown erscheint Anfang 2022

Daedalic Entertainment, Elf Games und Luna2 Studio veröffentlichen das handgezeichnete, düstere Adventure Children of Silentown Anfang 2022 auf PC und Konsole.

Worum geht’s im Spiel?

Protagonistin Lucy lebt in einem kleinen Dorf umgeben von einem finsteren Wald voller Monster. Sie und ihre Freunde haben vor diesen große Angst, selbst ihre Träume sind nicht sicher. In Silentown ist es nicht unüblich, dass Bewohner urplötzlich Verschwinden, doch Lucy fühlt, dass es nun an der Zeit ist, das Ganze zu untersuchen. Sie durchsucht das Dorf nach Hinweisen, löst Rätsel, trifft auf quirlige Charaktere und Tiere und schlägt sich mit einer sehr gemeinen Katze herum. Aber eines ist für Lucy ganz klar: Betritt niemals den Wald!

Children of Silentown spielt in einer , handgezeichneten 2D-Welt mit finsterem und gruseligem Flair. Lucy kann darin Rätsel lösen, indem sie verschiedene Gegenstände mit überraschenden Ergebnissen kombiniert oder Minispiele mit den anderen Dorfkindern spielt. Auch die Musik spielt eine große Rolle und Singen kann Lucy in schwierigen Situationen helfen.