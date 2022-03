Halo Infinite: Weiter warten auf den Koop-Modus

Das Team hinter Halo Infinite, 343 Industries, hat bestätigt, dass es eine Verzögerung gibt. Der Koop-Modus lässt also noch eine Weile auf sich warten!

Über den Koop-Modus von Halo Infinite

Schon früh hieß es: Der Kampagnen-Koop-Modus von Halo Infinite wird frühestens im Mai 2022 eintreffen. Sowohl der Kampagnen-Koop- als auch der Forge-Multiplayer-Modus würden ihre ursprünglichen Releasezeiträume verpassen und frühestens in der Saison 2 im Mai 2022 eintreffen werden. “Unser Ziel bleibt also immer noch das, was ich zuvor gesagt habe, nämlich die Kampagnenkooperation mit Staffel 2 und Forge mit Staffel 3 zu versenden. Aber das bleiben Ziele.“ Während kein vorheriges Halo-Spiel jemals ohne die Möglichkeit veröffentlicht wurde, Couch- und Netzwerk-Koop zu spielen, beschloss das Team, die Veröffentlichung der Koop-Mission und Forge in Halo Infinite (hier geht’s zu unserem Test) zu verzögern.

Leider sieht es so aus, als müssten Halo-Fans noch eine Weile warten, bevor sie sich mit Master Chief und ihren Freunden treffen können. “Die Realität ist, dass es mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, ein hochwertiges, voll ausgestattetes 4-Spieler-Netzwerk-Koop-Erlebnis in der riesigen, weit geöffneten Welt von Halo Infinite zu landen”, erklärte das Team in einem langen Beitrag auf Halo Waypoint. “Wir setzen uns auch für ein großartiges Split-Screen-Koop-Erlebnis für 2 Spieler auf allen Xbox-Konsolen ein, von der ursprünglichen Xbox One bis zur Xbox Series X – und die nichtlinearen, weit geöffneten Abschnitte der Kampagne stellen einige große Herausforderungen für den Split-Screen dar, für deren Lösung wir mehr Zeit in Anspruch genommen haben.“