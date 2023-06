Halo Infinite fügt den offiziellen Spielmodus Infection hinzu

Halo Infinite fügt endlich den Fan-Lieblings-Modus Infection für die Staffel 4 hinzu, dies hat 343 Industries enthüllt.

Mehr zu Halo Infinite Infection

Es gibt einen Trailer, der die neueste Iteration von Halo Infection zeigt, die eine neue visuelle Version der Infizierten enthält, sowohl in Alpha- als auch in Beta-Form. 343 veröffentlichte auch einen Blog, in dem die von den Spielern geschaffenen Ursprünge des Modus und wie er sich im Laufe der Jahre verändert und entwickelt wurde. Infection begann als inoffizieller, von Spielern erstellter Regelsatz in Halo 2, in dem das rote Team menschlich und das grüne Team infiziert war. Wenn ein infizierter Spieler einen Menschen tötete, würde dieser Mensch über das Pausenmenü manuell zum infizierten Team wechseln und sich den Zombies anschließen, deren Ziel es war, alle Menschen zu Zombies zu machen.