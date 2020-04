Guilty Gear -Strive- angekündigt (PS4-Release Ende 2020)

Bandai Namco und Arc System Works gaben nun bekannt, dass Guilty Gear -Strive- noch dieses Jahr veröffentlicht wird – laut letzten Informationen erscheint der nächste Teil des kultigen Guilty-Gear-Franchises hierzulande Ende 2020 für die PlayStation 4. Nach dem erfolgreichen Dragon Ball FighterZ handelt es sich dabei um die zweite Partnerschaft der beiden Publisher. Der neueste Ableger wird die Reihe, dank neuem Gameplay und verbessertem Design, wesentlich bereichern.

Closed Beta angekündigt

Falls ihr euch vorab einen Eindruck vom Spiel verschaffen wollt, so habt ihr in den kommenden Tagen die Gelegenheit. Die Closed Beta wird vom 16. April bis 19 April 2020 stattfinden, bei der sowohl Online Matches, als auch Kämpfe gegen die KI verfügbar sein werden. Die SpielerInnen können sich auf Sol, Ky, Chipp, Axl, Potemkin, May und Faust freuen. Codes für die Beta können beim lokalen PR-Manager angefragt werden.