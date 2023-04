Guerrilla Games bestätigt: Ein neues Horizon-Spiel befindet sich in Arbeit

Aus Nachrichten, die niemanden überraschen: Ein drittes Horizon ist bei Guerrilla Games in Arbeit. Lest hier mehr!

Über das neue Horizon

Der Entwickler von Zero Dawn und Forbidden West sagte am Montag in einer Ankündigung, dass Guerrillas „strahlende Zukunft” die “Erweiterung der Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem aufregenden Online-Projekt” beinhaltet. Hinweise auf ein drittes Spiel kommen nur wenige Tage, nachdem Guerrilla die Burning Shores-Erweiterung für Forbidden West veröffentlicht hat, und wird wahrscheinlich keine Überraschung für all jene sein, die dieses Add-on abgeschlossen haben. Wie es Videospiele und ihre Hauptgeschichte DLC tun, bietet Burning Shores Hinweise darauf, wohin Aloy nach ihrer Reise an die Westküste gehen könnte. Die Info, was als Nächstes für Aloy kommt, wurde unter der Ankündigung eines Führungswechsels im niederländischen Studio versteckt.

Studiodirektorin und ausführende Produzentin Angie Smets wechselt zu einer Rolle in den PlayStation Studios als Leiterin der Entwicklungsstrategie. Das Managementteam von Guerrilla besteht jetzt aus Joel Eschler, Studiodirektor und Produktionsleiter; Hella Schmidt, Studiodirektorin und Geschäftsführerin; und Jan-Bart van Beek, Studiodirektor und Art Director. Das andere Projekt des Studios, ein Online-Multiplayer-Spiel, das im Horizon-Franchise spielt, wurde im Dezember angekündigt. Das Online-Projekt wird “eine neue Besetzung von Charakteren und einen einzigartigen stilisierten Look” bieten, sagte das Studio, als es das Spiel enthüllte. “Freunde werden gemeinsam die majestätische Wildnis von Horizon erkunden können”.