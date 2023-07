Guardians of the Galaxy Volume 3 ab 2.8.2023 auf Disney+ verfügbar

In Marvel Studios‘ „Guardians of the Galaxy: Volume 3“ gewöhnt sich unsere geliebte Gang von Außenseitern langsam an ihr Leben auf Knowhere. Aber es dauert nicht lange, bis ihr Alltag durch Rockets turbulente Vergangenheit auf den Kopf gestellt wird. Peter Quill, der noch immer sehr unter dem Verlust von Gamora leidet, muss erneut sein Team zusammenbringen, um mit vereinten Kräften das Universum zu verteidigen und Rockets Leben zu retten. Eine Mission, die, sollte sie nicht erfolgreich verlaufen, möglicherweise zum Ende der Guardians, wie wir sie kennen, führt.

In den Hauptrollen spielen Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel als Groot und Bradley Cooper als Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter und Maria Bakalova. James Gunn übernahm die Regie und schrieb das Drehbuch. Kevin Feige produziert mit Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith und Simon Hatt als ausführende Produzenten.

Marvel Studios‘ „Guardians of the Galaxy: Volume 3“ erscheint am 2. August exklusiv auf Disney+ und schließt sich den beiden anderen Filmen der Trilogie, „Guardians of the Galaxy“ und „Guardians of the Galaxy: Vol. 2“, an.