GTA 5 – PS5 und Xbox Series X Releasezeitraum enthüllt

Ja auch diese Konsolengeneration erhält ihr poliertes GTA 5. In der zweiten Jahreshälfte bekommen wir es für PS5 und Xbox Series X.

Es kommt – schon wieder

Ja der Hit von Rockstar Games hält sich nun schon seit drei Konsolengenerationen und macht sogar Skyrim langsam, aber sicher Konkurrenz. Schon damals, bei der großen Präsentation der PS5, wurde GTA 5 erneut angekündigt, jetzt gibt es ein kleines Update zum Release. Bei einem Gespräch mit Analysten und Investoren gab Take Two (die Mutterfirma von Rockstar Games) bekannt, dass die beiden Versionen für PS5 und Xbox Series X „bereits am Weg“ sind. Wir dürfen daher noch mit der zweiten Jahreshälfte rechnen und ganz sicher noch dieses Jahr. Vielleicht sehen wir das Game bereits am 17. September, denn damals vor acht Jahren erschien GTA 5 zum ersten Mal für PS3 und Xbox 360. Zufälligerweise ist dieser 17. Sogar ein Freitag, der Wochentag an dem viele Spiele ihr Release haben. Angeblich wird das Spiel gründlich überarbeitet und man nutzt laut Gerüchten die leistungsfähige Engine von Red Dead Redemption 2. Wer die Story noch nicht satt hat oder gerne online spielt, kann sich gerüchteweise auf schärfere Texturen, höhere Auflösung und viel kürzere Ladepausen freuen.