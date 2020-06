Großes Oceanhorn 2-Update bringt zwei Erweiterungen

Oceanhorn 2 bekommt das Golden Edition-Update, und was das heißt, lest ihr hier in diesem Bericht! Zum originalen Testbericht von Oceanhorn 2 geht es gleich hier.

Über das Golden Edition-Update

Cornfox & Brothers haben nun Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm ein Update spendiert, das sich gewaschen hat. Der Titel ist auf Apple Arcade und somit für iPhone, iPad, Mac und Apple TV erhältlich. Das größte Update für den Titel bislang bringt Verbesserungen an jeder Front. Performance, Grafik, Spielmechaniken, Leveldesign und sogar zwei Erweiterungen sind mit von der Partie! Wir konnten das Golden Edition-Update sogar vorab testen und sind begeistert, denn mit so etwas rechnet man über ein Jahr nach dem Release eigentlich nicht, abgesehen von Hello Games‘ No Man‘s Sky vielleicht.

Heikki Repo, der Creative Director von Cornfox & Brothers, hat dazu ein erklärendes Statement abgegeben. „Wir erweitern das Spielerlebnis dramatisch und versuchen gleichzeitig, lose Enden aufzuarbeiten. Zusätzlich gibt es auch noch neue Inhalte! Die Golden Edition von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm ist einfach gesagt die beste und umfassendste Version des Spiels. Damit nicht genug, wir haben auch noch mehr im Köcher, also genießt die Golden Edition und freut euch auf die Dinge, die noch folgen werden!“