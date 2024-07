Greenfield Hotel Golf & Spa: Summer-Chill für die ganze Familie

Sommerurlaub, Bad Bük und das Greenfield Hotel Golf & Spa – das ist die perfekte Kombi für einen happy Sommer für die ganze Familie (wir haben das Greenfield Hotel Golf & Spa schon besucht – hier geht’s zu unserem Reisebericht). Bunte Animationsprogramme für Groß und Klein sorgen für jede Menge Spaß. Im Chill & Fun Entertainment Center treffen sich die Gäste zu Tischfußball, Darts und Billard oder zeigen am Sportsimulator, was in ihnen steckt. Für Abkühlung an heißen Tagen sorgt die neue Rutsche im Greenfield Hotel, die von einem zehn Meter hohen Turm startet. Wer drei Nächte bleibt, besucht sogar kostenlos das „Funcity” in Bad Bük. So wird jeder Tag zum unbeschwerten Urlaubstag, an dem sich auch die Kids und Teens sicher nicht langweilen. Wer sich rundum erholen und entspannen möchte, der schöpft hier ebenfalls aus dem Vollen. Die Spa- und Saunalandschaft des exklusiven Wellnessresorts ist in- und outdoor eine wahre Oase zum Wohlfühlen und Loslassen. Für Golfer könnte es nicht besser sein: Der Golfplatz liegt direkt vor der Hoteltür.

Endlich Zeit zum Nichtstun

Von Österreich ist es nicht weit in das Greenfield Hotel Golf & Spa. Wertvolles, gesundheitsförderndes Thermalwasser und ein herrlich mildes Klima warten auf alle, die sich verwöhnen lassen wollen. Wellness XXL mit viel Stil, darauf dürfen sich die Gäste des Greenfield Hotel freuen. Die Wellnesswelt bietet Platz und Freiraum, um sich ungestört eine Auszeit für Körper und Seele zu gönnen. Im großen Außenbecken und in sechs Innenbecken – vom Erlebnisbecken über ein Sportbecken und zwei Thermalwasserbecken bis hin zum Kinderbecken mit Rutsche und viel Spaß – kann nach Herzenslust gebadet und geschwommen werden. Eine Welt für sich ist die Sauna-Area mit Finnischen Saunen, mit Bio- und Lichtsauna, mit Aromasauna, Salzraum, Eisbrunnen und vielem mehr. Durchatmen und Me-Time: Das Massageangebot reicht von traditionell bis exotisch. Das Beautyteam pflegt und verwöhnt mit Premiumprodukten der Marke Selvert Thermal Switzerland. Entspannung deluxe finden Hotelgäste im „Spa & Harmony”. Klein und fein, maximal 25 Personen genießen in dieser exklusiven Erholungswelt viel Ruhe und besondere Sauna-Attraktionen (Aufpreis für das Spa & Harmony ca. 12 Euro pro Person).

Vom Bett aufs Green und sportlich durch den Sommer

Golfer und solche, die es werden wollen, wohnen im Greenfield Hotel Golf & Spa direkt am Green. In einer herrlichen Landschaft und pannonischem Klima lädt der 18-Loch-Championship Golfplatz zum Spiel ein. Hotelgäste erhalten von Montag bis Donnerstag 80 Prozent, am Wochenende 25 Prozent Greenfee-Ermäßigung. Wer die zahlreichen Radwege nutzen möchte, leiht sich im Greenfield Hotel ein Fahrrad aus (auch Kinderräder sind vorhanden) und macht sich auf den Weg in die Natur. Bük wurde als „Nordic Walking freundliche Stadt” ausgezeichnet. Hier fällt es leicht, in Bewegung zu kommen. Das Greenfield Hotel unterstützt aktive Gäste mit einem abwechslungsreichen Sport- und Fitnessprogramm.

Alle Generationen verbringen in diesem vielseitigen Hotel Tage des Wohlbefindens und der Entspannung. Golfy ist im Greenfield für die Kinder da. Während die Eltern ihre wohlverdiente Freizeit genießen, weiß Golfy, was die Kinder sich wünschen.

Aktuelles Angebot des Greenfield Hotel Golf & Spa:

Greenfield Sommer für die ganze Familie (30.06.–01.09.24)

Übernachtung mit Halbpension und neuem Spa- und Saunabereich – Preis p. P./Nacht: ab 89,25 Euro (Mindestaufenthalt 2 Nächte)