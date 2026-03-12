GreedFall: The Dying World: Eure Reise auf den alten Kontinent beginnt heute

Nach dem großen Erfolg des ersten Teils ist es endlich so weit: NACON und Spiders Studio veröffentlichen heute das Rollenspiel-Epos GreedFall: The Dying World für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Ihr könnt ab sofort in eine Welt eintauchen, die drei Jahre vor den Ereignissen des Vorgängers spielt und euch vor völlig neue Herausforderungen stellt.

Vom Opfer zum Gestalter des Schicksals

In diesem Kapitel wechselt die Perspektive grundlegend. Ihr schlüpft in die Rolle eines Einheimischen der Insel Teer Fradee, der gewaltsam auf den von Krieg und der Malichor-Seuche gezeichneten Kontinent Gacane verschleppt wurde. Auf eurem Weg in die Freiheit dürft ihr tief in eine Verschwörung eintauchen, die den gesamten Kontinent bedroht. Dabei liegt es an euch, wie ihr euch durch das Netz aus Intrigen bewegt: Ob ihr auf Diplomatie setzt, euch lautlos durch die Schatten bewegt oder eure Ziele mit Gewalt erzwingt, bleibt allein eurer Entscheidung überlassen.

Gefährt:innen und taktische Tiefe

Ihr seid auf eurer Reise niemals auf euch allein gestellt. Ihr könnt bis zu acht Begleiter:innen rekrutieren, die nicht bloße Mitstreiter:innen sind, sondern eigene Geschichten und Motivationen mitbringen. Durch eure Taten könnt ihr tiefe Freundschaften schließen, Rivalitäten schüren oder sogar Liebesbeziehungen eingehen. Das Feedback der Community hat zudem zu einer Generalüberholung des Kampfsystems geführt. Inspiriert von Klassikern wie Dragon Age: Origins, dürft ihr das Geschehen jederzeit pausieren, um eurem Team präzise Befehle zu erteilen.

Ein Erlebnis nach euren Regeln

Damit das Abenteuer genau euren Vorstellungen entspricht, könnt ihr das Spielerlebnis umfassend individualisieren. Ihr dürft zwischen drei Kampfarten – taktisch, immersiv oder hybrid – wählen und den Schwierigkeitsgrad euren Vorlieben anpassen. Egal, ob ihr die Erzählung genießen wollt oder die harte taktische Herausforderung sucht: Der alte Kontinent mit Städten wie Olima wartet darauf, von euch erkundet zu werden.