Google sagt mehr zu den hauseigenen AR-Brillen: Smarte Eyewear für alle

Google kündigte auf der I/O-Konferenz 2022 einen Prototyp von smarter Eyewear an. Was uns damit erwartet, seht ihr gleich hier!

Mehr zur Google-Brille

Es wurde erwartet, dass Google AR-Brillen entwickelt, und das Unternehmen kündigte auf der diesjährigen Google I/O-Konferenz tatsächlich einen Prototyp einer Brille an. Dieser Sehbehelf konzentriert sich auf hilfreiche Funktionen wie die Sprachübersetzung. Google erwarb 2020 den Smart Glass-Macher North, und die Arbeit an Google Glass half dem Unternehmen ebenso extrem. Natürlich ist dies nur ein Prototyp, also gibt es keine Infos darüber, wann so ein Produkt auf den Markt kommen könnte oder was das Ganze kosten wird. Es ist wichtig zu wissen, dass eine AR-Brille weniger fürs Spielen gedacht ist, sondern einen Nutzen haben soll.