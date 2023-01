Golden Tempest: Fünf Minuten Gameplay zu Wild Hearts

Unten zu sehen zeigt das PS5-Material eine Spielfigur, der gegen den Goldenen Sturm (im Original Golden Tempest ) kämpft, ein blitzschnelles Tier, das die Kraft des Windes nutzen kann. Das Monsterjagdspiel, das nächsten Monat über das EA Originals-Label veröffentlicht werden soll, wird von Omega Force entwickelt, einer Abteilung von Koei Tecmo, die am besten für die Dynasty Warriors -Serie und ihre verschiedenen Spin-offs bekannt ist. Es spielt in einem Fantasy-Feudal-Japan, in dem ihr mit Hilfe von Karakuri gegen riesige, von Natur durchdrungene Bestien namens Kemono kämpfen werdet, ausgeklügelte Mechanismen, die aus einer verlorenen, alten Technologie hergestellt wurden. Hier ist der Trailer für euch:

Wir können entweder als einsamer Wolf durch das Land Azuma reisen oder mit bis zu zwei Freunden im Koop-Jagd suchen, wobei Crossplay auf allen Plattformen unterstützt wird. Wild Hearts soll am 17. Februar 2023 für PC (via Origin, Steam und Epic Games Store), PS5 und Xbox Serie veröffentlicht werden. “Das Monsterjäger-Genre ist ein relativ neues Genre”, sagte Andrew Wilson, der CEO von EA. “Es wächst immens. Es ist reif für Innovation und Kreativität und Expansion, und was wir sehen, wie das Team tut, sind all die Dinge, die die Community im Genre verlangt. Und die bisherige Reaktion war wirklich, wirklich stark. Und so möchte ich nicht übertreiben, aber ich sage euch, ich habe es gesehen und ich denke, es ist grandios, die Community hat es gesehen und sie finden es einfach toll.“