One Piece Elban Arc Simulcast Start am 5.4.2026 auf Crunchyroll
Die Segel sind gesetzt und der Kurs steht fest: Nach der turbulenten Flucht von der Zukunftsinsel Egghead steuern Ruffy und seine Crew endlich eines der sagenumwobensten Ziele der Grandline an. Wie Crunchyroll bekannt gab, könnt ihr ab ab dem 5.4.2026 den Start vom One Piece Elban Arc im Simulcast auf Crunchyroll miterleben. Gemeinsam mit den Riesenkrieger-Piraten betreten die Strohhüte das legendäre Land der Riesen, wo euch nicht nur neue Verbündete, sondern auch emotionale Wiedersehen mit alten Bekannten erwarten.
Taucht ein in ein gewaltiges Kapitel, in dem die Suche nach dem ultimativen Schatz in eine völlig neue Dimension vordringt. Auf Elban wartet eine Welt, die selbst für die erfahrenen Weltumsegler:innen der Strohhutbande neue Maßstäbe setzt.
Euer direkter Zugang zur Welt von One Piece
Wenn ihr keine Sekunde des neuen Abenteuers verpassen wollt, dürft ihr euch auf die gewohnte Qualität freuen. Crunchyroll zeigt die neuesten Episoden direkt nach der japanischen Ausstrahlung mit deutschen Untertiteln. Für alle, die ihr Wissen auffrischen oder die gesamte Reise noch einmal erleben möchten, stehen zudem sämtliche bisherigen Folgen sowie der Blockbuster One Piece Film: Red zur Verfügung. Während der Manga von Eiichiro Oda in Japan bereits über 114 Bände umfasst, könnt ihr euch bei Carlsen Manga mit den bisher 111 erschienenen deutschen Bänden auf den aktuellen Stand bringen.