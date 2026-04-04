One Piece Elban Arc Simulcast Start am 5.4.2026 auf Crunchyroll

Die Segel sind gesetzt und der Kurs steht fest: Nach der turbulenten Flucht von der Zukunftsinsel Egghead steuern Ruffy und seine Crew endlich eines der sagenumwobensten Ziele der Grandline an. Wie Crunchyroll bekannt gab, könnt ihr ab ab dem 5.4.2026 den Start vom One Piece Elban Arc im Simulcast auf Crunchyroll miterleben. Gemeinsam mit den Riesenkrieger-Piraten betreten die Strohhüte das legendäre Land der Riesen, wo euch nicht nur neue Verbündete, sondern auch emotionale Wiedersehen mit alten Bekannten erwarten.

Taucht ein in ein gewaltiges Kapitel, in dem die Suche nach dem ultimativen Schatz in eine völlig neue Dimension vordringt. Auf Elban wartet eine Welt, die selbst für die erfahrenen Weltumsegler:innen der Strohhutbande neue Maßstäbe setzt.