Godfather of Harlem Staffel 1 ab 26. März bei Disney+

Die in dieser Serie erzählte Geschichte ist inspiriert von realen Geschehnissen. Bestimmte Figuren, Darstellungen, Vorfälle, Orte und Dialoge sind jedoch fiktional oder wurden aus dramaturgischen Gründen erfunden. Die erste Staffel startet nun wie eingangs erwähnt am 26. März. Zur Einstimmung haben wir euch den Trailer zur Season 1 hier verlinkt.

Bumpy nimmt den Kampf um die Vorherrschaft mit der Genovese Familie auf und formt während der brutalen Auseinandersetzung ein Bündnis mit dem radikalen Prediger Malcom X (Nigél Thatch). Dessen politischer Aufstieg verläuft vor dem Hintergrund von sozialen Umwälzungen und einem Bandenkrieg, der die Stadt zu zerreißen droht. In Godfather of Harlem kollidiert die kriminelle Unterwelt mit der Bürgerrechtsbewegung während einer der bewegtesten Episoden amerikanischer Geschichte.

Das Drama erzählt – von wahren Personen und Ereignissen inspiriert – die Geschichte des berüchtigten Unterweltbosses Bumpy Johnson (Oscarpreisträger Forest Whitaker). Dieser kehrt in den frühen 1960er Jahren nach einem Jahrzehnt aus dem Gefängnis zurück und findet die Nachbarschaft, die er einst regierte, in Scherben wieder. Denn mittlerweile kontrolliert die italienische Mafia die Straßen.

Auch Ende März starten wieder ein paar interessante Serien auf Disney+. Darunter die Dramen Godfather of Harlem und Mighty Ducks: Gamechanger, welche wir euch im folgenden Beitrag ein wenig genauer vorstellen wollen. Beide Produktionen starten am 26. 3. 2021 im regulären Disney+ Katalog.

Alex überzeugt Evan davon, ihr eigenes Team zu gründen, eine Gruppe von Außenseitern und Sonderlingen, die zu klein oder zu langsam sind. Sie spielen aus Liebe zum Sport. Mighty Ducks: Gamechanger startet analog zu Godfather of Harlem am 26. März. Auch zu diesem komödiantisch angehauchtem Drama haben wir den offiziellen Trailer für euch vorbereitet.

Disney+ bei Beyond Pixels

