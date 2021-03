Das erwartet euch im Disney+ Programm im März 2021

Wir stellen euch das Disney+ Programm für den März 2021 vor. Auch in diesem Monat gibt es wieder einige Starts – darunter gleich mehrere Star Originals. Am 24. März feiert Disney+ in Europa übrigens bereits sein einjähriges Jubiläum.

Fans im deutschsprachigen Raum haben bereits die zahlreichen Filme, Serien und Dokumentationen von Disney, Pixar, Star Wars, Marvel oder National Geographic entdeckt. Mit der Einführung von Star auf Disney+ am 23. Februar 2021 wurde das Programm noch einmal um zahlreiche namhafte Produktionen erweitert (wir berichteten). Grund genug also, einmal einen detaillierten Blick auf den umfangreichen Katalog für die nächsten Wochen zu werfen.

Das ist das Disney+ Programm im März 2021

Freitag, 5. März