Giraffe and Annika kommt im Sommer auf die PS4 und Switch

Noch in diesem Sommer wird Giraffe and Annika für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Das bunte und charmante Abenteuer kommt hierzulande am 28. August in den Handel. Die physische Version enthält ein Artbook, ein Aufnäherset und den offiziellen Soundtrack.

Was erwartet euch in Giraffe and Annika?

Annika, ein junges Mädchen, erwacht aus einem merkwürdigen Traum und findet sich auf der mysteriösen Spica Island wieder, ohne zu wissen, wie sie dorthin gelangt ist. Auf ihrer Erkundungsreise trifft sie den Jungen Giraffe, der zu wissen scheint, wer sie ist und sie mit einer Aufgabe losschickt: Um ihre Erinnerungen zurückzuerlangen, soll Annika drei spezielle Sternenfragmente auf der Insel finden. Auf ihrer Reise trifft Annika ebenfalls auf die Hexe Lily aus dem Mysterious Forest. Nachdem Annika das erste Sternenfragment absorbiert, erhält sie bemerkenswerte Visionen. Welche Geheimnisse wird das ungleiche Trio noch auf der Spica Island aufdecken?