Ghostwire: Tokyo wird auf Anfang 2022 verschoben

“Wir haben die Entscheidung getroffen, den Start von Ghostwire: Tokyo auf Anfang 2022 zu verschieben. Wir möchten das Spiel so schnell wie möglich in Ihre Hände bekommen, damit ihr die unvergessliche Version eines Tokio erleben können, an dem wir hart gearbeitet haben. Gleichzeitig konzentrieren wir uns auch auf den Schutz der Gesundheit aller bei Tango. Unser neues Veröffentlichungsfenster wird uns Zeit geben, die Welt von Ghostwire so zum Leben zu erwecken, wie wir es uns immer vorgestellt haben.”