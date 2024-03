Ghost Trick: Phantom Detective Mobile Remaster kommt am 28. März 2024

Die iOS- und Android-Version von Ghost Trick: Phantom Detective Remaster erscheint Ende März 2024. Was erwartet uns?

Die neue Version von Ghost Trick: Phantom Detective hat letztes Jahr ihren Einstand auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch gefeiert, und nun wurde offiziell bestätigt, dass sie am 28. März auf iOS und Android veröffentlicht wird. Diese Version ist die endgültige Veröffentlichung, und es wird auch das Debüt des Spiels auf Android sein. Ein Preispunkt für die neue HD-Version des Spiels wurde bis dato noch nicht bekannt gegeben, aber es kostet derzeit 29,99 Euro auf Konsole und PC. Also kann man durchaus erwarten, dass die iOS- und Android-Version 20 oder 25 Euro kostet, wenn sie später in diesem Monat in die Stores kommt. Warten wir’s ab, und bis dahin seht euch doch einfach den neuen Ankündigungstrailer unten an: