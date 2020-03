Ghost in the Shell SAC_2045 ab 23.4.2020 auf Netflix

Für alle, die von Ghost in the Shell nicht genug bekommen, gibt es in rund einem Monat neues Futter – Ghost in the Shell SAC_2045 startet am 23. April dieses Jahres beim Streamingdienst Netflix.

Worum geht’s?

Kenji Kamiyama und Shinji Aramaki Animeserie Ghost in the Shell: SAC_2045 zeigt euch ihre Vision des Jahres 2045. Angeführt von Voll-Cyborg Motoko Kusanagi begibt sich Sektion 9 nach einer globalen Finanzkrise erneut in den Kampf gegen Cyberkriminalität. Mit dabei sind alle bekannten Charaktere, die wir aus dem Ghost in the Shell Universum bereits kennen.

Viel Spaß mit dem Trailer: