Gewinnspiel: Wir verlosen Usher: Rendezvous in Paris Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 12.9.2024 von Usher: Rendezvous in Paris verlosen wir mit LUF Kino Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

3 x exklusives Poster

3 x CD “8701”

Worum geht’s?

Usher: Rendezvous in Paris fasst die Essenz seiner wegweisenden Vegas-Residenz in einem verführerischen französischen Setting zusammen. Der Film wurde während der Pariser Modewoche im La Seine Musicale aufgenommen und enthält Chart-Hits wie „Yeah!”, „My Boo”, „Love In This Club” und weitere Hits aus USHERs 30-jähriger Karriere, die in noch nie dagewesenen Kostümen und mit modernsten Licht- und Spezialeffekten präsentiert werden. USHER bringt nicht nur das pulsierende Live-Konzerterlebnis auf die Leinwand, sondern gibt dem Publikum auch einen Einblick in das Leben jenseits der Bühne – ein globaler Moment, den die Kinobesucher nicht verpassen wollen.