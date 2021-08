Gewinnspiel: Wir verlosen unser XGIMI Halo Testmuster

Anlässlich unsers kürzlichen XGIMI Halo Tests verlosen wir in Kooperation mit XGIMI unser Testmuster, das natürlich gereinigt und desinfiziert wurde. Mitmachen, lohnt sich!

Unser XGIMI Halo Test-Fazit

Der XGIMI Halo ist endlich auch bei uns ohne Importumwege niederschwellig erhältlich. Dies war auch der Grund, warum ich mir den portablen Premium-FullHD-Beamer in meinem XGIMI Halo Test angeschaut habe. Und was soll ich sagen: Angefangen vom Auspacken über das Setup bis jetzt hat mich der Halo voll überzeugt. Sei es die einfache Inbetriebnahme, die tolle Bild- und Tonqualität oder die Bedienbarkeit des Geräts als Ganzes. Für meine Anwendungsfälle (gelegentlich mit Freund:innen im Freien zocken, mal einen Film im Schlafzimmer mit Kinofeeling schauen, ohne dafür einen gigantischen TV installieren zu müssen, oder die einfache Mitnahme einer Film-/Serien-Sammlung in den Urlaub) eignet sich der portable Beamer von XGIMI perfekt. Dinge wie die Musikwiedergabeoption oder den 3D-Support benötige ich zwar nicht, aber auch hierfür gibt es bestimmt Anwendungsgruppen.

Auch, wenn ich so schwärme, so gibt es auch Abzüge: mich stört das klobige Netzteil samt Ladebuchse (leider kein USB-C) am Gerät mindestens genauso, wie die Tatsache, dass ich Netflix nicht zum Laufen bekomme. Ich weiß, es ist nur ein Streamingdienst von vielen, aber wenn mir bei der Erstinstallation schon Netflix angeboten wird, und dann nach der Installation gesagt wird, dass es keine Kompatibilität gibt, bin ich einfach genervt. Und auch wenn der Halo mit einem stattlichen Preis von 799 Euro (Stand 16.8.2021 9:30 Uhr bei Amazon für rund 680 zu haben) zu Buche schlägt, bekommt er von mir trotzdem einen sehr hohe Note. Die Vorzüge und die Qualität übertreffen für mich die Mankos bei weitem und bei einem portablen Beamer zählt für mich die Qualität ohnehin mehr als der Preis. Hier geht’s zum vollständigen Test.