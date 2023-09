Gewinnspiel: Wir verlosen unser Tineco Carpet One Testmuster

Ein Nischengerät wie ein Teppichreiniger ist natürlich als Luxusartikel zu sehen. Dementsprechend muss man über den Preis von 499,- Euro beim Tineco CARPET ONE geflissentlich hinwegsehen – das können und wollen sich nur Wenige leisten. Daher ist es interessant zu sehen: Wer braucht so etwas überhaupt? Wenn ihr nur ein paar Läufer zu Hause habt, werdet ihr euch kaum für ein solches Spezialprodukt interessieren. Doch wenn ihr in einem Haus wohnt, das einige Quadratmeter an Teppichböden verlegt hat, wird so eine Anschaffung proportional immer interessanter. Vor allem, wenn ihr einmal gesehen habt, was so ein Spezialreiniger noch aus Teppichen holt, obwohl ihr diese eh regelmäßig absaugt, möchtet ihr das Teil nicht mehr missen! Dazu kommt, dass der Reiniger an sich pflegeleicht und wartungsarm ist sowie reibungslos funktioniert.

Kleinere Schwachstellen gibt es zu verorten, etwa bei der Sensorik: Nicht immer wird Schmutz erkannt und dementsprechend die Leistung erhöht, auch der leere Wassertank wird erst mit Verzögerung angezeigt, und der Abzug beim Polsterreinigungs-Tool ist etwas unglücklich platziert. Das sind aber in Wahrheit alles Kritikpunkte, die an der grundsätzlichen Reinigungsleistung des Produkts nichts ändern, denn für jeden Schmutz gibt es den Maximalmodus, der so richtig reinhaut. Ja, der Reiniger ist kabelgebunden und mit 7,5 kg vielleicht etwas schwer, aber eine effektive Reinigung ist das alles wert. Übrigens ist der Tineco CARPET ONE beim Hersteller das Mittelklasseprodukt: Ein kleiner Bruder ohne iLoop-Smart-Sensor ist um 100,- Euro weniger ebenso erhältlich wie eine größere Variante mit einem besseren Bildschirm. So oder so, eure Teppiche werden damit wieder wie neu!

Mehr über den Sauger erfahrt ihr in unserem Test.