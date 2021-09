Gewinnspiel: Wir verlosen unser Sonos Roam + Tile Mate Testmuster

Das Angebot von tink, den Sonos Roam samt einem Tile Mate zu verkaufen, ist eine sehr gute Idee. Ihr müsst euch eine Lösung basteln, um den Tracker direkt am Gerät zu befestigen, dann ist der Speaker für euch jederzeit auffindbar. Zu den Geräten selbst: Der Lautsprecher (in Schwarz und Weiß erhältlich) ist sein Geld durchaus wert. Er ist wasserdicht, robust und wartet mit einer hohen Klangqualität auf. Zudem lässt sich per Equalizer in der Sonos-App noch etwas Tuning betreiben, und darüber hinaus hält er voll geladen an die neun Stunden durch. Es ist ihm egal, wie ihr ihn positioniert, der Sound kommt dank automatischer Trueplay-Anpassung immer sehr gut zu euch durch.

Auch der Tile Mate-Tracker macht seinen Job sehr gut. Die Tile-App ist so wie die Sonos-App leicht zu verstehen, einfach zu bedienen und führt euch Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Seine quietschigen Töne sind gut zu hören, weil sie sich über sämtliche normalen Geräusche hinwegsetzen. Dieser Tracker gehört eindeutig zur Sorte „set it and forget it“ – ihr müsst euch nicht lange damit auseinandersetzen und er ist eine Rückversicherung, falls euch das getrackte Gerät mal abhanden kommt. Alles in allem kann ich den Sonos Roam nur empfehlen. Hier geht’s zum ausführlichen Test.