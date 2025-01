Gewinnspiel: Wir verlosen Treasure auf DVD

Die Verfilmung des Schlüsselromans „Zu viele Männer“ von Bestseller-Autorin Lily Brett ist die bislang ambitionierteste Arbeit der Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz (UND MORGEN DIE GANZE WELT). In den Hauptrollen brillieren Lena Dunham, bekannt aus der Kult-Serie „Girls“, sowie der gefeierte Ausnahmekünstler Stephen Fry. Durch die Auseinandersetzung mit der erschütternden Vergangenheit ihrer Familie, findet das charismatische Vater-Tochter-Duo im Laufe ihrer Reise endlich wieder zueinander. Eine bewegende Familiengeschichte, erzählt mit viel Feingefühl und warmen Humor.

Kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs reist die New Yorker Musik-Journalistin Ruth Rothwax (LENA DUNHAM) in Begleitung ihres Vaters Edek (STEPHEN FRY) nach Polen, um dem Vermächtnis ihrer jüdischen Familie auf den Grund zu gehen. Für Edek, einen Holocaust-Überlebenden, ist es die erste Reise zurück zu den Orten seiner Kindheit. Während Ruth die Traumata ihrer Eltern besser verstehen möchte, will der stets vergnügte Edek die Vergangenheit ruhen lassen. So sabotiert er Ruths Pläne und sorgt für unfreiwillig komische Situationen. In dieser erlebnisreichen Woche decken die beiden alte Familiengeheimnisse auf. Aus ihrer brüchigen Beziehung wächst Liebe und tiefes Verständnis.

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Treasure am 23.1.2025 verlosen wir in Kooperation mit dem Alamode Film die Geschichte eines charismatischen Vater-Tochter-Duos auf DVD. Mitmachen, lohnt sich!

