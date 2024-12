Gewinnspiel: Wir verlosen Transformers One Steelbooks & T-Shirts

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 12.12.2024 verlosen wir in Kooperation mit Paramount Home Entertainment Germany Transformers One als Steelbook-Edition sowie coole T-Shirts. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Transformers One (Steelbook)

2 x Transformers One T-Shirt

Was erwartet euch?

Das TRANSFORMERS-Universum ist zurück – mit einem actiongeladenen Knall. Mit TRANSFORMERS ONE startet ein ebenso spektakuläres wie humorvolles – erstmalig vollständig animiertes Abenteuer, das Filmfans in die Heimat der Autobots und Decepticons führt: auf den Planeten Cybertron. Einst lebten Orion Pax und D-16 hier in brüderlicher Freundschaft verbunden – bevor sie nach ihrer „Verwandlung” in Optimus Prime und Megatron und im Ringen um Cybertron zu erbitterten Feinden wurden.