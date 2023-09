Gewinnspiel: Wir verlosen Transformers: Aufstieg der Bestien auf DVD und Blu-ray

Für die Sprechrolle des weiblichen Transformers ARCEE tauscht Rennfahrerin Sophia Flörsch ihren vertrauten Rennboliden gegen die Gestalt des Roboters, der sich in ein Motorrad, eine Ducati, verwandeln kann. Rapper Eko Fresh trat für den Maximal CHEETOR hinters Synchronpult und steuert mit „Nur ein Dream“ den offiziellen Song zum Film im deutschsprachigen Raum bei.

Steven Caple Jr. („Creed II – Rocky`s Legacy“) zeichnet für die Regie verantwortlich. Um ihn versammelt sich eine brandneue Besetzung, darunter der Grammy-Gewinner Anthony Ramos („In the Heights“, „Hamilton“) und die BAFTA-nominierte Dominique Fishback („Judas and the balck Messiah“, „The hate u give“).

In diesem adrenalingeladenen Abenteuer stellen sich Optimus Prime und die Autobots ihrer bisher größten Herausforderung. Als eine neue Bedrohung auftaucht, die den gesamten Planeten zerstören könnte, müssen sie sich mit einer mächtigen Fraktion verbünden, den Maximals. Da das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, werden Noah (Anthony Ramos) und Elena (Dominique Fishback) alles tun, um den Transformers in der ultimativen Schlacht zur Rettung der Erde zu helfen.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Transformers: Aufstieg der Bestien am 12.10.2023

Der Film erscheint laut letzten Informationen am 12.10.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray.

