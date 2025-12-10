Gewinnspiel: Wir verlosen Tom Tailor Dream to be Eau de Parfums

For the dreamer in you: TOM TAILOR – DREAM TO BE

Träume groß, lebe leicht: Mit DREAM TO BE präsentiert TOM TAILOR einen neuen Damenduft, der an den Erfolg des beliebten Duftes HAPPY TO BE aus dem Jahr 2022 anknüpft. DREAM TO BE ist eine duftende Hommage an alle Frauen, die ihre Träume mutig verfolgen und wissen, dass alles möglich ist. Das intensive, florientale Eau de Parfum steht für Optimismus, Lebensfreude und Inspiration – für das Selbstvertrauen, Wünsche zu verwirklichen und Ideen nachzugehen. Ab sofort ist DREAM TO BE im Handel erhältlich.

Live the life you dream of

Optisch überzeugt der Duft durch ein modernes, stilvolles Design in zarten Apricot- und Goldnuancen. Der elegant geschwungene Flakon präsentiert sich in sanftem Rosé und verkörpert Leichtigkeit und feminine Linien. Das besondere Highlight: ein edler, abnehmbarer Anhänger, der an Tasche oder Schlüsselbund zum Statement-Accessoire wird. Die hochwertige Surlyn-Kappe rundet das Gesamtbild harmonisch ab und verleiht dem Duft einen luxuriösen Auftritt.

Der Duft: ein florientaler Traum

Das Eau de Parfum entfaltet sich in einer harmonischen Komposition aus fruchtiger Frische, floraler Eleganz und sanfter Sinnlichkeit. Die Kopfnote eröffnet mit saftiger Birne, spritziger Mandarine und einem Hauch Rosa Pfeffer. In der Herznote trifft die Süße von Praline auf die blumige Strahlkraft von Orangenblüte und Jasmin. Abgerundet wird die Duftreise von einer sanften, warmen Fondnote aus Moos, Moschus und Vanille. Das Ergebnis: ein intensiver, weiblicher Duft aus der florientalen Duftfamilie – inspirierend, elegant und voller Träume.

Kopfnote: Birne, Mandarine, Rosa Pfeffer

Herznote: Praline, Orangenblüte, Jasmin

Fondnote: Moos, Moschus, Vanille

TOM TAILOR x Mäurer & Wirtz: erstes Eau de Parfum der neuen Lizenzpartnerschaft

Der Dufthersteller Mäurer & Wirtz hat seit dem 1. Januar 2025 die Markenlizenz für Tom Tailor Fragrances übernommen – mit DREAM TO BE sowie dem Herrenduft STRONG MIND erscheinen nun die ersten Düfte dieser erfolgsversprechenden Kooperation. TOM TAILOR ist eine Casual-Lifestyle-Marke aus Hamburg, die für zeitlose Styles in bequemen Passformen steht. TOM TAILOR ist von Grund auf lässig. Echt. Nahbar. Leidenschaftlich und auf dem Boden geblieben. Das Unternehmen bietet langlebige Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen und spricht damit ein breites Zielgruppensegment an. Mit der Partnerschaft ergänzt Mäurer & Wirtz sein Portfolio bereits erfolgreicher Lizenzmarken und festigt seine führende Position im Drogeriemarkt.