Gewinnspiel: Wir verlosen The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

… dass Skyward Sword ein absolutes Muss für alle Zelda-Fans ist? Im Spiel erwarten euch einige Ursprungsgeschichten für viele Schlüsselmomente in der langjährigen Geschichte rund um den Recken Link (z. B. das Master-Schwert).

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ist ein klassisches Abenteuer, optimiert für Nintendo Switch. Gleichzeitig wurde das Spielerlebnis verbessert, z. B. durch:

Lass dich in die Anfangstage von The Legend of Zelda zurückversetzen, und schlüpfe in die Rolle eines jungen Ritters, der auf der Suche nach seiner Freundin aus Kindheitstagen, Zelda, zwischen dem endlosen Wolkenmeer und dem mythischen Erdland hin und her reist. Während ihr Schicksal seinen Lauf nimmt, heckt ein mysteriöser Dunkelfürst einen grausamen Plan zur Wiederbelebung einer uralten, bösen Macht aus.

2 x The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Fanpaket bestehend aus:

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für die Switch verlosen wir zwei Exemplare des Remakes samt Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 21.8.2021 um 23:59 Uhr. Um die Frage beantworten zu können, schaut am Besten auf die offizielle Spielwebseite, auf der das Kampfsystem genauer erklärt wird (hier geht’s zum Tipp!).

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

