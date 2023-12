Gewinnspiel: Wir verlosen The Equalizer 3 Blu-rays

Anlässlich des kürzlichen Heimkinostarts von The Equalizer 3 verlosen wir in Kooperation mit dem PLAION PICTURES den Actionstreifen mit Denzel Washington auf Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x The Equalizer 3 Blu-ray

Was erwartet euch?

Im Action-Thriller THE EQUALIZER 3 brilliert Denzel Washington erneut in seiner Paraderolle als charismatischer Rächer der Unterdrückten. Antoine Fuqua inszenierte auch diesmal ohne Schnörkel und Kompromisse – mit seinen furios choreographierten Fights und der brachialen Härte erweist sich der Film als Leckerbissen für Freunde des handgemachten Actionkinos. Im spektakulären letzten Teil der erfolgreichen Reihe spielt Ex-Kinderstar Dakota Fanning nach MANN UNTER FEUER (2004) wieder an der Seite des großartigen Denzel Washington.

Einst arbeitete Robert McCall als Auftragskiller für die CIA. Doch auch im Ruhestand blieb der Tod sein ständiger Begleiter: Um sein Gewissen zu erleichtern, kämpfte der Equalizer für Gerechtigkeit. Damit er die Vergangenheit endgültig hinter sich lassen kann, wandert McCall schließlich nach Italien aus. Doch auch in der neuen Heimat lässt ihn das Böse nicht in Frieden – lokale Gangsterbosse terrorisieren seine Freunde. Also startet die Ein-Mann-Armee einen Rachefeldzug gegen die sizilianische Mafia.