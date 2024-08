Gewinnspiel: Wir verlosen Something in the water Kinogutscheine und Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von Something in the water am 5.9.2024 verlosen wir in Kooperation mit dem Constantin Film Verleih Österreich eine Bestway Luftmatratze im stylischen Marine-Design sowie 1 x 2 Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich! Was könnt ihr gewinnen? 1 x Bestway Luftmatratzen

1 x 2 Kinogutscheine Worum geht’s? Die Freundinnen Meg, Cam und Ruth sind auf die Hochzeit ihrer gemeinsamen Freundin Lizzie in die Karibik eingeladen. Als spontan die Idee aufkommt, am Vortag der Hochzeit mit dem Boot zu einem Mädels-Trip auf eine einsame Insel aufzubrechen, wissen sie nicht, was sie erwartet… Kurz nach der Ankunft im Paradies wird Ruth beim Schwimmen von einem Hai angegriffen – panisch versuchen die Freundinnen, sie zurück ans Festland zu bringen. Nur, um kurze Zeit später festzustellen, dass das gemietete Boot ein Leck hat – mitten auf dem Ozean, ohne Land in Sicht. Blut sickert ins Wasser und die Bahnen der sie umkreisenden Haie werden immer enger: Ein rasanter und blutiger Wettlauf gegen die Zeit beginnt…