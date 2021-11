Gewinnspiel: Wir verlosen Shin Megami Tensei V und exklusive Goodies

Mit seinen neu erworbenen Kräften begibt sich der Held auf eine Reise durch Da’at. In diesem rätselhaften Reich liefern sich mythische Gottheiten und dämonische Tyrannen einen ständigen Kampf ums Überleben. Was ist geschehen und warum wurde Tokio zerstört? Auf der Suche nach Antworten müssen die Spieler:innen ihren eigenen Weg zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit finden – und über das Schicksal der Welt entscheiden. Einen Blick auf dieses göttliche Abenteuer zeigt der neue Trailer:

Es beginnt mit einem grausigen Mord im heutigen Tokio: Als der Schauplatz des Verbrechens einen Schüler auf dem Rückweg von seiner Highschool zu einem Umweg zwingt, bricht plötzlich das Chaos über ihn herein. Er wird verschüttet, verliert das Bewusstsein – und als er erwacht, findet er sich in einem fremdartigen Tokio wieder: in einem verwüsteten Ödland, das jetzt Da’at heißt. Feindselige Dämonen trachten ihm dort nach dem Leben, doch im letzten Moment taucht ein Retter auf. Mit ihm vereint er sich zu einem mächtigen Wesen, das weder Mensch noch Dämon ist: zu einem Nahobino.

Die Namen der Skills in den Shin Megami Tensei- und den Persona-Spielen folgen immer einem bestimmten Schema (z.B. Bufu (Eis, ein Target), Bufula (stärkeres Eis, ein Target), Mabufula (stärkeres Eis, mehrere Targets).

