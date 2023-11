Gewinnspiel: Wir verlosen Route 66 Eau de Toilettes

Route 66 – The Road to Paradise is Rough

Eine Staubwolke liegt in der Luft, als der ROUTE-66-Mann mit seiner Harley auf dem Schotterparkplatz einer Bar vorfährt. Das Geschehen darin ist in vollem Gange. Mit einem Fingerzeig ordert er seinen üblichen Drink und nimmt mit einem verschmitzten Lächeln die ausgelassene Stimmung wahr. Während die Dame hinter dem Tresen seinen Drink zubereitet, treffen sich ihre Blicke. Ein kleines Lächeln und ein Augenzwinkern lassen vermuten, was der Abend noch zu bieten hat.

Ein Duft, in dem sich orientalische Akkorde mit holzig-vanillig weichen Hölzern sowie Moschus vereinen. Für all jene, die Sinnlichkeit und Männlichkeit zugleich verkörpern möchten.

ROUTE 66 – From Coast to Coast

Vorbei am legendären Grand Canyon, an indianischen Gemeinschaften in der Wüste sowie zahlreichen kleinen und großen Städten, offenbaren sich dem ROUTE-66-Mann zu guter Letzt die goldenen Strände und der Sonnenschein von Los Angeles – der Stadt der Träume. Ein Treffpunkt für all diejenigen Abenteurer und Freiheitssuchenden, die von der Route 66 abfahren. Bei Barbecue und Bier am Strand werden die Geschichten der Fahrt geteilt und gemeinsam in Erinnerungen geschwelgt. Zitrische, frische Noten von Zitrone, Ananas und grünem Apfel im Auftakt stoßen in der Herznote auf coolen Lavendel und wässrige Lilie, um in einer holzig-süßen Verbindung aus Zedernholz, Amber und Tonka auszuklingen.

Ein Duft, der durch eine sportive Frische und sehr lebendige Noten besticht, kombiniert mit einer holzigen Männlichkeit im Herzen.

Route 66 – Easy Way of Life

Über der Route 66 schwebt der nach Benzin riechende Duft von Abenteuer und Freiheit. An alten Autowracks und verwilderten Diners vorbeifahrend, ist der ROUTE-66-Mann auf der endlos erscheinenden Strecke auf sich allein gestellt. Vor ihm liegen zahlreiche Geisterstädte, die nur noch erahnen lassen, was die einstige „Mutter aller Straßen“ zu bieten hatte. Nostalgie liegt in der Luft. In sich ruhend, strahlt er ein Gleichgewicht aus Stärke und Coolness, Maskulinität und Unabhängigkeit aus.

Im Anfang die aromatische Frische der Bergamotte versprühend, geht der Duft im Herzen über in die aufregende Würze des Palo-Verde-Baumes und endet schließlich im krautig-coolen Lavendel. Ein Duft mit aromatisch fougèrem Charakter, überzeugend durch eine moderne Frische sowie eine fruchtig-leicht würzige Dynamik.

