Gewinnspiel: Wir verlosen Ratchet & Clank: Rift Apart samt Bonusinhalten

Das Action-Adventure wurde von Grund auf für PlayStation 5 entwickelt und macht in vollem Umfang von der technischen Möglichkeiten der Konsole Gebrauch. Blitzschnelle Ladezeiten werden durch die SSD ermöglicht und das Spielgeschehen wird durch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers erweitert.

Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein vollwertiger, neuer Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe von Insomniac Games. Als der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt. Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden bekannte sowie unbekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen.

Passend zu den immer kühler werdenden Tagen verlosen wir in Kooperation mit PlayStation ein Wohnzimmer-Alternativprogramm in Form eines Ratchet & Clank: Rift Apart Downloadcode samt Bonusinhalten. Mitmachen, lohnt sich.

Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem PS5-Testbericht.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, müsst ihr das Teilnahmeformular korrekt ausfüllen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 24.10.2021 um 23:59 Uhr.

