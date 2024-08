Gewinnspiel: Wir verlosen Nur noch ein einziges Mal Kinogutscheine

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 15.8.2024 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Nur noch ein einziges Mal Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x 2 Nur noch ein einziges Mal Kinogutscheine

Kinogutscheine 2 x Nur noch ein einziges Mal Roman

Worum geht’s?

Nur noch ein einziges Mal – It ends with us ist die erste Verfilmung eines Romans von Colleen Hoover für die große Leinwand und erzählt die mitreißende Geschichte von Lily Bloom (BLAKE LIVELY), einer Frau, die ihre traumatische Kindheit hinter sich lassen will, um in Boston ein neues Leben zu beginnen. Dort möchte sie ihren lebenslangen Traum verwirklichen und ihr eigenes Geschäft eröffnen. Bei einer zufälligen Begegnung mit dem charmanten Neurochirurgen Ryle Kincaid (JUSTIN BALDONI) fliegen zwischen den beiden sofort die Funken und sie fühlen eine tiefe Verbindung. Doch als sie sich Hals über Kopf ineinander verlieben, bemerkt Lily Seiten an Ryle, die sie an die Beziehung ihrer Eltern erinnern. Plötzlich taucht auch Lilys erste große Liebe Atlas Corrigan (BRANDON SKLENAR) wieder in ihrem Leben auf. Dadurch wird auch ihre Beziehung zu Ryle auf den Kopf gestellt. Lily erkennt, dass sie lernen muss, auf ihre eigenen Stärken zu vertrauen. Und sie muss eine überaus schwierige Entscheidung für ihre Zukunft treffen.

Die Hauptrollen der Bestsellerverfilmung spielen Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton und Brandon Sklenar. Justin Baldoni führte auch Regie, nach einem Drehbuch von Christy Hall, basierend auf dem Roman von Colleen Hoover. Produzenten sind Alex Saks, Jamey Heath und Christy Hall. Executive Producers sind Steve Sarowitz, Todd Black, Andrew Calof, Andrea Ajemian, John Logan Pierson, Blake Lively und Colleen Hoover.