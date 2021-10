Gewinnspiel: Wir verlosen Metroid Dread samt exklusive Goodies

Anlässlich des heutigen Verkaufsstarts des Exklusivtitels Metroid: Dread verlosen wir das Spiel samt exklusive Goodies. Mitmachen, lohnt sich.

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Metroid: Dread (Switch)

1 x T-Shirt

1 x Notizbuch

1 x Schlüsselanhänger

1 x Magnetsticker

Was erwartet euch im Spiel?

etroid Dread schließt direkt an die Ereignisse des 2002 erschienenen Game Boy Advance-Titels Metroid Fusion an und bringt die fünfteilige Saga rund um Kopfgeldjägerin Samus und die Metroids zum Abschluss, die in Metroid für NES ihren Anfang nahm. In Metroid Dread reist Samus alleine zu einem abgelegenen, mysteriösen Planeten und wird von einer neuen, mechanischen Bedrohung gejagt: den E.M.M.I-Robotern. Indem Spieler:innen immer weitere Fähigkeiten erlangen, können sie in klassischer Metroid-Manier in bereits erkundete Areale zurückkehren, um dort neue Orte oder versteckte Upgrades zu finden. Ab 8. Oktober, wenn Metroid Dread exklusiv für Nintendo Switch erscheint, gilt es die weitläufige Karte zu erkunden, die E.M.M.I-Roboter geschickt zu umgehen und das Grauen, das den Planeten befallen hat, zu überwinden.