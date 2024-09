Gewinnspiel: Wir verlosen Matchbox Driving Adventures und einen Matchbox Rettungshubschrauber

Im lokalen Mehrspielermodus bringt Matchbox: Driving Adventures bis zu vier Spielende zusammen, um in hitzigen Rennen gegeneinander anzutreten und ist dabei für Neulinge wie für langjährige Matchbox-Fans gleichermaßen geeignet. Mit actiongeladenen Strecken und herausfordernden Aufgaben verspricht das Spiel packende Unterhaltung für die ganze Familie. Geeignet für Spielende ab sechs Jahren nach USK-Richtlinien, ist es ideal für alle, die ihre Fahrkünste in einem spielerischen und mitreißenden Wettbewerb messen möchten.

Anschnallen und Motoren starten! In Matchbox: Driving Adventures erwarten die Spielenden als Teil der Matchbox-Abenteuertruppe spannende Herausforderungen. Zwei umfangreiche Spielmodi sorgen für abwechslungsreichen Spielspaß und rasante Action. Im Abenteuermodus erkunden die Spielenden das Matchbox Adventure Island und unterstützen die Bewohner, indem sie Brände löschen, Lieferungen ausfahren, Passagiere zum Flughafen bringen oder an spannenden Rettungsaktionen teilnehmen. Der Wettkampfmodus bietet die Möglichkeit, auf verschiedenen Rennstrecken das eigene Können unter Beweis zu stellen. Dabei können Spielende aus zwölf originalgetreuen Matchbox-Fahrzeugen wählen, diesen coole Lackierungen verpassen und durch sechs einzigartig gestaltete Landschaften navigieren – vom belebten Stadtzentrum über tropische Strände und hohe Berge bis hin zur eiskalten Arktis, dem tiefen Dschungel und mystischen Vulkanlandschaften.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Matchbox: Driving Adventures am 20.9.2024 verlosen wir das Spiel für die Switch und einen coolen Rettungshubschrauber von Mattel. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 26.9.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!