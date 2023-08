Gewinnspiel: Wir verlosen Marlowe auf DVD und Blu-ray

Die Geschäfte von Privatdetektiv Philip Marlowe (Liam Neeson) laufen schlecht, als die wunderschöne Clare Cavendish (Diane Kruger) mit ihrem Antlitz sein heruntergekommenes Büro erhellt. Sie hat einen Auftrag für Marlowe. Ihr Liebhaber Nico Peterson (François Arnaud) ist spurlos verschwunden und der Privatdetektiv soll ihn wieder finden. Wie sich herausstellt, wurde Nico angeblich tot vor den Toren eines exklusiven Clubs gefunden. Der nahezu unkenntliche Leichnam wurde rasch verbrannt; die Polizei scheint die Sache als Unfall mit Fahrerflucht ad acta legen zu wollen. Aber Clare ist überzeugt, dass ihr Freund noch lebt. So recherchiert Marlowe wie besessen weiter und kommt einer mächtigen und sehr reichen Familie auf die Spur, die vor nichts zurückschreckt …

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Marlowe am 31.8.2023 verlosen wir in Kooperation mit EuroVideo Medien den neuesten Streifen mit Liam Neeson auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Marlowe ist ab 31.8.2023 auf DVD, Blu-ray und als limitiertes Mediabook erhältlich.

