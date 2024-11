Gewinnspiel: Wir verlosen Kraven The Hunter Kinogutscheine und Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 13.12.2024 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Kraven The Hunter Kinogutscheine und Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2×2 Kinogutscheine

2x Handtücher

2x Geldbörsen

2x Trinkflaschen

Was erwartet euch?

Bösewichte werden nicht geboren, sie werden gemacht! Einer der wohl berüchtigtsten Gegenspieler von Peter Parker aka Spider-Man kommt jetzt mit KRAVEN THE HUNTER auf die große Leinwand. Aaron Taylor-Johnson schlüpft im neuen Marvel Blockbuster in die Rolle des animalischen Antihelden, der eine Leidenschaft fürs Jagen hat. KRAVEN THE HUNTER spielt vor dem legendären Rachefeldzug gegen Spider-Man und erzählt die schonungslose Geschichte eines der notorischsten Marvel Bösewichte.