Gewinnspiel: Wir verlosen ein hochwertiges Oral-B-Paket

Drei Reinigungsmodi, visuelle 360° Andruckkontrolle und extra lange Batterielaufzeit, so putzt die Oral-B Pro3 besonders sauber – und beweist damit wieder einmal, dass Oral-B nicht umsonst die von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlene Zahnbürstenmarke ist.

Wie es uns morgen geht, liegt heute schon in unseren Händen. Denn wenn wir uns gut um uns selbst kümmern und auf uns achten, zahlt dies auf unser zukünftiges Ich bestmöglich ein, um glücklich und gesund zu sein. Wir stärken unseren Geist und unseren Körper mit Vitaminen, Bewegung und Meditation: Jetzt können wir das auch für unsere Zähne leisten – mit der neuen Oral-B Professional Zahnschmelz-Stärkung & Regeneration Zahncreme.

Für eine immer perfekte Reinigungskraft – Die innovative CleanMaximiser-Technologie von Oral-B färbt die grünen Borsten nach ihrer Abnutzung gelb und signalisiert so den optimalen Bürstenkopfwechsel.

In Zusammenarbeit mit Oral-B verlosen wir ein Zahnputz-Paket, das auch unser zukünftiges Selbst zum Lächeln bringt. Mitmachen, lohnt sich!

Sicher jeder kennt das Sprichwort „Ein Lächeln sagt mehr als 1000 Worte“. Ein Lächeln kann viele Gefühle in uns auslösen. Wir können verschiedenen Momente damit verbinden und wir können ein Lächeln auch an eine andere Person weitergeben.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 17.11.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!