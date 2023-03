Gewinnspiel: Wir verlosen Emergency Declaration – Der Todesflug auf DVD und Blu-ray

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 23.3.2023 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES den südkoreanischen Flugzeug-Katastrophenfilm Emergency Declaration – Der Todesflug auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Emergency Declaration – Der Todesflug (DVD)

1 x Emergency Declaration – Der Todesflug (Blu-ray)

Worum geht’s?

Sergeant Koo In-ho geht einem Hinweis über einen jungen Mann nach, der mit einem Terroranschlag auf ein Flugzeug droht. Bei seinen Ermittlungen stellt er fest, dass sich der Verdächtige bereits an Bord von Maschine KI501 nach Hawaii befindet. Schon kurz nach dem Start stirbt einer der Passagiere auf mysteriöse Art und Weise. Angst und Chaos greifen um sich, nicht nur an Bord der Maschine. Gemeinsam mit der Ministerin Sook-hee und ihrem Krisenstab sucht Sergeant Koo am Boden verzweifelt nach einem Ausweg aus der Katastrophe und einer Möglichkeit, das Flugzeug zu landen …

Emergency Declaration – Der Todesflug ist der neue Disaster-Action-Hit aus Südkorea. Der hochbudgetierte Thriller mit Song Kang-ho (Parasite) in der Hauptrolle, versetzt seine Zuschauer für die Dauer eines Mittelstreckenflugs in atemlose Spannung. Zu den Highlights zählt dabei ein Beinahe-Crash, den man so intensiv noch nicht erlebt hat. Denn nirgends sind wir so angreifbar wie an Bord eines Passagierflugzeugs: Fasten your seatbelts!