Gewinnspiel: Wir verlosen eine Fire Emblem Engage Divine Edition

In der Rolle von Alear befehligen die Spieler:innen die Armee des Wyrmgottes durch zahlreiche rundenbasierte Schlachten. Jede davon ist anders und verlangt nach unterschiedlichen Strategien und Herangehensweisen. Eines jedoch ist allen zu eigen: Nur wer das Terrain zu seinem Vorteil nutzt und Besonderheiten der eigenen wie feindlichen Truppen kennt, kann das schachbrettartige Schlachtfeld siegreich verlassen.

Im Anfänger-Modus werden gefallene Verbündete nach der Schlacht wiederbelebt, wohingegen sie im Klassischen Modus für immer verloren sind. Falls euch in einer Schlacht ein fataler Fehler unterlaufen sollte, kann der Drachenzeitkristall die Zeit zurückstellen und dir einen zweiten Versuch ermöglichen. Allerdings geht das nur begrenzt oft, überlegt euch also gut, ob und wann ihr ihn einsetzt!

Dank einer Reihe von Spielmodi und Schwierigkeitseinstellungen könnt ihr das Spielerlebnis ganz an euer Spielerfahrung anpassen. Ihr habt die Wahl zwischen den Schwierigkeitsgraden Normal, Schwer und Extrem, und wenn ihr es richtig entspannt angehen möchtet, aktiviert die Auto-Kampf-Funktion, die die Kämpfe für euch erledigt.

