Gewinnspiel: Wir verlosen ein exklusives Agatha All Along-Goodie

Halloween steht vor der Tür, und von Agatha All Along verlosen wir ein exklusives Goodie, das man so kaum irgendwo bekommen kann. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Plakat zu Agatha All Along, signiert von der Regisseurin und zwei Hauptdarsteller:innen: Regisseurin Jac Schaeffer Hauptdarstellerin Kathryn Hahn Hauptdarsteller Joe Locke



Worum geht’s?

In Agatha All Along ist die berühmt-berüchtigte Agatha Harkness am Ende ihrer Kräfte, nachdem ein verdächtiger Goth-Teenie ihr geholfen hat, sich von einem verzerrten Zauber zu befreien. Als er sie bittet, ihn auf den legendären Weg der Hexen mitzunehmen, ist ihr Interesse geweckt für den magischen Spießrutenlauf, bei dem eine Hexe, wenn sie ihn überlebt, mit dem belohnt wird, was ihr fehlt. Gemeinsam stellen Agatha und dieser geheimnisvolle Teenager einen Not-Hexenzirkel zusammen und machen sich auf den Weg…

An der Seite von Kathryn Hahn sind in Agatha All Along Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone und Aubrey Plaza zu sehen. Die Excecutive Producer sind Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos und Jac Schaeffer. Zu den Regisseurinnen und Regisseuren der Serie gehören Jac Schaeffer, Rachel Goldberg und Gandja Montiero.