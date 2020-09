Gewinnspiel: Wir verlosen ein EPOS | Sennheiser GSP 601 Gaming-Headset

Multiplattform-Flexibilität Die Headsets GSP 601 und GSP 602 verwenden ein austauschbares ein- oder zwei-phasiges 3,5-mmKabel für den Anschluss an PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und weitere Konsolen sowie mobile Geräte mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss.

Kristallklare Kommunikation, die für den entscheidenden Vorteil sorgt Die Headsets mit flexiblem Mikrofonarm bieten Premium-Klangqualität mit passiver Reduzierung von Umgebungsgeräuschen sowie eine Lift-to-Mute-Funktion für kristallklare Teamkommunikation. Darüber hinaus ist die rechte Ohrmuschel außen mit einem leichtgängigen Lautstärkeregler für spontane Anpassungen während des Spiels ausgestattet. Die Headsets GSP 601 und GSP 602 folgen auf die GSP 600-Serie und bieten ein vollständiges Eintauchen in das Spiel, bei dem nur Sekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Das GSP 601 und das GSP 602 verfügen über die gleichen legendären Funktionen wie das äußerst erfolgreiche Headset GSP 600 und bieten ein robustes und durchdachtes Design, das in Kombination mit der EPOS │ SENNHEISER-Audiotechnologie überzeugt. Beide Modelle verfügen über ergonomische Ohrpolster aus Kunstleder mit anpassbarem Kontaktdruck und gewährleisten auch in der lautesten Umgebung eine wirkungsvolle Geräuschdämpfung.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 16.9.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

