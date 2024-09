Gewinnspiel: Wir verlosen ein cooles Oral-B Package zum Tag der Zahngesundheit

Anlässlich des Tag der Zahngesundheit verlosen wir in Kooperation mit Oral-B ein Oral-B Package bestehend aus 1x Oral-B iO6 & 1x iO MyWay 10+ inkl. Oral-B iO Ersatzbürstenköpfe. Lasst euch die Chance nicht entgehen!

Tag der Zahngesundheit

Heute ist der „Tag der Zahngesundheit“! Anlässlich des Aktionstages präsentiert Oral-B seine Innovationen im Bereich der Mundpflege. Das Unternehmen setzt dabei auf smarte Lösungen, die für jede Lebensphase die optimale Zahnpflege ermöglichen.

Die Oral-B iO: Hightech für gesunde Zähne

Mit der sich stetig ergänzenden iO-Reihe widmet sich Oral-B den unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnissen all seiner Verbraucher:innen. Mit Magnettechnologie und Mikrovibrationen sorgt die Oral-B iO-Technologie nachweislich für 100 % sauberere Zähne und 100 % gesünderes Zahnfleisch.* Die iO-Reihe bietet für jedes Budget und Bedürfnis die passende smarte Zahnbürste:

Die Oral-B iO6 verfügt über eine intelligente Andruckkontrolle.

Für Jugendliche ab 10 Jahren wurde die iO MyWay entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse von Zahnspangenträger:innen zugeschnitten ist.

KI-gestützte Zahnpflege

Besonders beeindruckend ist die KI-Technologie, die in den iO-Modellen zum Einsatz kommt. Sie analysiert das Putzverhalten und gibt personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Mundgesundheit. Die Oral-B App visualisiert den Putzvorgang in Echtzeit und motiviert zu einer gründlicheren Reinigung.

Begleiter in jeder Lebensphase

Die fortschrittliche Technologie der Oral-B iO-Serie ermöglicht eine präzise und schonende Reinigung, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Das ist besonders wertvoll für Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch oder in speziellen Lebensphasen wie der Schwangerschaft. Auch für die Kleinsten ist das Motto „Gesund beginnt im Mund – von Anfang an!“ Programm: Eine frühe Erlernung von Zahnputzroutinen legt den Grundstein für gesunde Zähne im Erwachsenenalter, weil sie die Gewohnheit des morgendlichen und abendlichen Zähneputzens von zweimal zwei Minuten festigt.

Mit seiner innovativen Produktpalette unterstreicht Oral-B einmal mehr seine Position als Technologieführer im Bereich der Mundpflege und setzt neue Maßstäbe für intelligente Zahnhygiene. Mehr Informationen findet ihr unter: www.oralb.de

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Teilnahmeschluss ist der 9.10.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

