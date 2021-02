Gewinnspiel: Wir verlosen drei Tabac Man Gravity Geschenkboxen

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts Mitte Februar verlosen wir in Kooperation mit Mäurer & Wirtz drei Tabac Man Gravity Geschenkboxen. Mitmachen, lohnt sich!

Tabac Man Gravity: Ein mineralischer Duft mit Anziehungskraft

Space-Tourismus, Hollywood-Produktionen und 50 Jahre Mondlandung – die unendliche Weite und die Mystik des Weltraums faszinieren den Menschen seit jeher. Entdeckergeist und eine nicht gestillte Sehnsucht werden geweckt. Die olfaktorische Antwort auf diese Sehnsucht heißt: Tabac Man Gravity. Ein unverkennlicher Duft für den Mann, der genau weiß, womit er sich in seinem Kosmos umgeben möchte. Tabac Man Gravity umhüllt den anspruchsvollen, bodenständigen Genießer, der eine ganz besondere Anziehungskraft versprüht und damit gleichzeitig seine Maskulinität unterstreicht. Duft und Pflegeprodukte mit dem einzigartigen „Stardust Akkord“ sind ab Mitte Februar 2021 im Handel erhältlich.

Die Kraft der Elemente

Tabac Man steht für emotionale Duftwelten unter dem Tabac-Markendach. Die Düfte verbinden Männer mit den ursprünglichen Kräften der Elemente und erzeugen so eine unverwechselbare Ausstrahlung. Tabac Man Gravity spielt mit der mystischen Anziehungskraft des Universums und überträgt diesen Reiz auf jeden Mann. Ein Duft, der seinen Träger aus dem Alltag entfliehen lässt und ihn energetisch und kraftvoll mit Selbstbewusstsein und Maskulinität auflädt.

Mineralische Frische mit einzigartigem Akkord

Faszinierende, holzig-aromatische Noten werden in der neuen Duftkomposition der Serie Tabac Man von einer ungeahnten mineralischen Tiefe begleitet. Schon einzelne Komponenten des Dufts lassen erahnen, welch unverkennliche Anziehungskraft in Tabac Man Gravity steckt: die süßlich-herbe Spritzigkeit der Grapefruit, die lebendig-würzige Duftnote des Korianders und das wertvolle Geraniumöl, das für seine anregende Wirkung bekannt ist. Ganz besonders macht die Kreation der einzigartige „Stardust Akkord“: Inspiriert vom Duft des Weltraums, besteht der ursprüngliche Sternenstaub-Akkord aus leuchtenden Aldehyden, metallischem Rosenoxid, mineralischem Evernyl und pulverförmigem Moschus. Ein Duft, der zu einer mystischen Sinnesreise in eine weit entfernte Galaxie entführt.

