Gewinnspiel: Wir verlosen Disney Illuision Island für die Switch

Aber die Reise wird nicht einfach sein, und auf der „Insel der Illusionen“ ist nicht alles so, wie es scheint.

Fans können sich Micky Maus, Minnie Maus, Donald Duck und Goofy anschließen und auf ein gefährliches Abenteuer begeben, um die farbenfrohe, handgearbeitete und doch geheimnisvolle Insel Monoth zu erkunden und drei magische Wälzer zu bergen – mächtige Bücher, die zum Schutz der Insel dienen. Mit den Synchronsprechern von Micky, Minnie, Donald und Goofy und einer originalen Orchestermusik können die Spielerinnen und Spieler in ein Solo-Abenteuer eintauchen oder sich mit bis zu drei Personen im lokalen Koop-Modus zusammentun, um spezielle Team-Fähigkeiten wie den Seilsprung, den Froschsprung und die herzverschenkende Umarmung einzusetzen, um die Insel zu retten. Es gibt reichhaltige Biome und nie zuvor gesehene Umgebungen sowie seltsame, aber faszinierende Charaktere und jede Menge versteckter Geheimnisse zu entdecken!

Disneys Micky Maus feiert mit einem brandneuen Abenteuer eine triumphale Rückkehr in die Welt der Videospiele – und dieses Mal bringt er ein paar Freund:innen mit!

Teilnahmebedingungen

